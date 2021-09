Al via "Giardini d’Autore": si parte venerdì 17 settembre, ecco il programma

Eventi

Rimini

| 14:45 - 15 Settembre 2021

Giardini d'Autore.

Al via venerdì 17 settembre l'edizione autunnale di “Giardini d’Autore”, l’evento di giardinaggio con i migliori vivaisti italiani. Una location da togliere il fiato nel cuore di Rimini. Un parco, una Piazza sull'Acqua, il Ponte di Tiberio che compie duemila anni e al quale è dedicata la serata preview di giovedì 16 settembre, il Borgo San Giuliano con le sue vie e gli angoli da scoprire saranno le cornici di questa edizione autunnale con appuntamenti pensati per regalare al pubblico di Giardini d'Autore tre giorni all'insegna del verde, della bellezza, dell’arte, della musica, del cibo e del buon vivere proprio come un week-end fuoriporta.



Da venerdì, Giardini d'Autore apre con i veri protagonisti indiscussi di questa edizione settembrina: i vivaisti con le loro collezioni botaniche, i produttori della Giardini Farm Market, i designers, gli artigiani con i manufatti e la loro creatività, i food-truck e le proposte gourmet.



Un week-end di inizio autunno con appuntamenti dedicati ai grandi e ai piccoli: visite guidate ai nuovi spazi di Rimini con il nuovissimo Fellini Museum, il Part museo di arte contemporanea e Piazza Malatesta, laboratori creativi e di giardinaggio, percorsi d'arte ed escursioni sull'acqua al Ponte di Tiberio.



Ritornano gli Spazi d’Autore: da Salotto Kapperi, il talk firmato da Nuova Comunicazione che domenica avrà, come ospite d'eccezione, Mapi Danna con il suo nuovo libro dedicato all’amore, alla Terrazza sull'Acqua, lo splendido ed elegante bistrot di Quartopiano Suite Restaurant con le proposte gastronomiche dello chef Silver Succi affacciato sulle rive della Piazza sull'Acqua. Ancora più ampia sarà la Giardini Kids Imparare dalla Natura, lo spazio dedicato ai piccoli giardinieri.



Tra le novità di questa edizione, capaci di far sognare il pubblico, sorgerà per tre giorni Un rifugio sull’acqua, il giardino galleggiante che prende ispirazione da film e immagini dal sapore intimo e romantico. Il giardino sarà visitabile con il contributo di Marinando che firma per Giardini d’Autore l’iniziativa Finché la Barca Va per escursioni in catamarano o con piccole e romantiche barche a remi per godersi in autonomia la bellezza del Ponte di Tiberio.



Le novità non finiscono qua: in anteprima a Giardini d’Autore verrà presentato il rivoluzionario gommone galleggiante per colazioni, pranzi e cene sull'acqua, il Floating Flower Table, con posti limitati su prenotazione.



A settembre continua il progetto, nato dalla collaborazione con l’Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini, RI.FIORI.AMO Libere e Liberi di essere! Una rassegna con il principale obiettivo di mettere in luce tematiche legate alla condizione femminile e di genere: Oro Rosso, Madre Terra e Un fiore per Kabul, un talk sull’Afghanistan con la giornalista e conduttrice di Radio3Mondo Laura Silvia Battaglia e Nove Onlus.



Un weekend tutto da vivere grazie anche agli eventi #offgiardinidautore