| 14:34 - 15 Settembre 2021

Una donna al volante con il cellulare.



Da domani (giovedì 16 settembre), per una settimana (mercoledì 22 settembre), la Polizia Stradale di Rimini effettuerà sul territorio riminese specifici controlli, finalizzati a contrastare l'utilizzo di smartphone durante la guida. L'attività rientra nel programma congiunto, tra le polizie stradali di tutta l'Unione Europea, "Focus on the Road" (concentrarsi sulla strada), che prevede appunto stessi strumenti e modalità di accertamento.