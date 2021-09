Scuola: comune di Rimini, "incentivare attività educativa all'aperto"

Attualità

Rimini

| 14:26 - 15 Settembre 2021

Il comune di Rimini, in ambito scolastico, punta fortemente sulle attività educative all'aperto per nidi e scuole di infanzia. Una necessità resa ancor più impellente dall'emergenza Covid-19, ma anche una scelta finalizzata a promuovere il rispetto della natura e del benessere dei bambini, ad aumentare le loro opportunità educative, didattiche ed esperienziali. L'amministrazione comunale, in una nota, evidenzia il proprio impegno per incentivare questo tipo di attività fuori dall'aula. La giunta comunale ha infatti approvato le nuove linee guida per l’anno scolastico in atto nelle scuole materne, fornendo agli operatori dei servizi educativi, "una cornice di riferimento in termini pedagogici e anche pratico operativi, che funga da guida per i piccoli interventi naturali da realizzare nei giardini dei nidi e delle scuole d’infanzia". L'intento è "rafforzare l’approccio dell’educazione all’aperto mediante la costruzione progressiva di un impianto formalizzato di linee guida, ipotesi progettuali ed esperienze". Linee guida sviluppate da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di tutti i nidi e di tutte le scuole dell’infanzia gestiti dal Comune di Rimini.