Misano Adriatico: avvio al sistema di raccolta "porta a porta"

Attualità

Misano Adriatico

| 14:27 - 15 Settembre 2021

Sistema rifiuti "porta a porta".

Dal 4 ottobre partirà il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta" per oltre 160 utenze del Comune di Misano Adriatico. Una svolta significativa che va nella direzione di un servizio sempre più efficiente e di una sempre migliore differenziazione dei rifiuti dal punto di vista qualitativo e quantitativo.



"In questa fase -spiega l’assessore all’ambiente Nicola Schivardi – attiveremo il servizio nelle zone extrurbane della Grotta, Stadio e di Via Canale e nella zona residenziale Fratelli Rosselli. Si tratta di zone sensibili, dove si registrano ancora casi di abbandoni di rifiuti. Cerchiamo di andare incontro alle esigenze dei cittadini con un miglioramento del servizio, con l’auspicio che questo si traduca in una diminuzione degli abbandoni. È uno sforzo importante per il Comune, che implica impegno anche da parte della cittadinanza. Un passo fondamentale per un Paese sempre più ecologico e sostenibile".





A partire dal lunedì 20 settembre partirà la distribuzione a domicilio dei kit per la raccolta di carta/cartone, plastica/lattine, vetro, organico e indifferenziato e dei materiali informativi ai residenti nelle zone interessate. Il servizio porta a porta partirà dal 4 ottobre e dal 12 ottobre verranno rimossi i cassonetti stradali.



Quanti non dovessero trovarsi a casa al momento della distribuzione potranno ritirare il proprio kit nel punto di distribuzione allestito nel Cinema Astra nelle giornate di sabato 9 e sabato 16 ottobre, dalle 9:00 alle 13:00.



Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare il Servizio Clienti dedicato 800.999.500 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).