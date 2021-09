Ciclismo: scatta la prima edizione del Trofeo Top Automazioni, terzo GP Team del capitano

Sport

15 Settembre 2021

Corsa in linea su strada.

Il ciclismo Amatoriale si apre alle nuove generazioni, ai futuri campioni di ciclismo. La categoria agonistica internazionale Juniores, domenica prossima sarà di scena anche in Emilia-Romagna nel comune di Poggio Torriana per la prima edizione della nuova corsa in linea su strada, allestita dalla Società amatoriale “Asd Team del Capitano”.



l’Associazione con sede a Santarcangelo di Romagna è partita tramite una scommessa giovane, dinamica con un progetto di 20-30 atleti e la voglia di condividere la passione e la fatica che uno sport duro come la bicicletta sa regalare. Il bel lavoro svolto ha creato carisma ed entusiasmo tali da contagiare sempre più persone, ad oggi il Team del Capitano può contare oltre un centinaio di affiliati. Una vera sorpresa che ha spinto i dirigenti del team che oggi sono a promuovere l’organizzazione di un’intensa attività ciclistica rivolta soprattutto al settore giovanile. Le categorie interessate, sono state fino ad ora Esordienti che si sono distinte nel 1° e il 2° G.P. Team del Capitano. Dal progetto iniziale ad oggi, vista la forte partecipazione alle competizioni allestite dal Team del Capitano si sta per compiere un ulteriore passo: dopo il 1° Trofeo BIM, riservato ai Esordienti corso ad inizio anno, con la collaborazione delle società ciclistiche riminesi, col patrocinio del comune di Poggio Torriana, nasce il 1° Trofeo Top Automazioni. Si correrà sulla distanza di km 120,5 in un doppio circuito che vedrà interessate le colline marecchiesi, attraversando il territorio dell’Unione dei comuni Rubicone Mare, con sede di partenza e arrivo allo stabilimento produttivo “Top Automazioni” nel comune di Poggio Torriana.



Soddisfazione per i dirigenti del Team del Capitano: "Tutti noi del Team, siamo felici di poter aprire le nostre gare alla categoria Juniores – racconta il presidente Daniele Bertozzi - non potevamo certo rinunciarvi quest'anno proprio mentre c’è una forte necessità di voltare pagina e di buttarci alle spalle la pandemia. Questa manifestazione coinvolge diversi appassionati, compresa la comunità di Poggio Torriana. Voglio ringraziare innanzitutto i nostri sostenitori che, ci hanno confermato il loro appoggio: ai nostri main sponsor Top Automazioni, Promix, ed a tutte le attività del circondario che hanno dato il loro contributo, anche piccolo. Un grazie particolare va al Sindaco di Poggio Torriana Ronny Raggini ed al Consiglio Regionale E-R della FCI, che ci hanno spronato ad andare avanti e che ci ha permesso di migliorare determinati aspetti organizzativi".



L’ appuntamento quindi fissato con la 1^ edizione del Trofeo Top Automazioni per domenica 19 settembre: alle 14.30 il via ufficiale da Via Santarcangiolese, con una startlist importante che vede le 18 società iscritte provenienti da 8 regioni. La corsa avrà i servizi video di Atlantide Video Service - pagina facebook "l'Ora del Ciclismo". Per aggiornamenti della corsa - pagina facebook Team del Capitano.