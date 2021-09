Giovani avvocati di Rimini: l'associazione rinnova il proprio direttivo

Attualità

Rimini

| 12:49 - 15 Settembre 2021

L'avvocato Christian Guidi.



L’assemblea dei soci di AIGA Rimini, associazione italiana giovani avvocati, ha confermato quale Presidente Christian Guidi, coordinatore AIGA nazionale del dipartimento di Diritto penitenziario. Nuovo il direttivo: Francesco Patrick Wild vicepresidente, Alessandro Cirelli segretario, Massimo Campana tesoriere, Giovanni Marra consigliere, Matteo Paruscio consigliere e Lorenzo Arlotti consigliere referente praticanti.



E’ stata nominata consigliere nazionale di sezione Florinda Beatrice.





Nonostante le difficoltà per il covid19, AIGA Rimini ha sempre organizzato eventi formativi di alto livello specialistico anche in modalità webinar, ricercando il confronto con tutte le associazioni forensi e del tessuto sociale riminese e sammarinese con la finalità di sostenere e offrire opportunità di confronto specialmente ai giovani avvocati e praticanti del Foro.



L'assemblea ha così ritenuto opportuno ampliare il numero dei componenti del direttivo anche nell’ottica di un ricambio generazionale, individuando anche un referente per i praticanti avvocato che hanno maggiormente sofferto le difficoltà derivanti dalla pandemia.



La sezione di Rimini si appresta a rappresentare il territorio del Foro al prossimo congresso Nazionale di Aiga indetto a Roma dal 30 settembre al 2 ottobre 2021, unitamente e in sintonia con le altre sezioni dell’Emilia Romagna.