Metromare, due mezze giornate di stop per completare il collaudo dei "Van Hool"

Attualità

Rimini

| 12:23 - 15 Settembre 2021

Dopo il primo collaudo nel mese di luglio, che ha richiesto ulteriori verifiche, giovedì 16/09 dalle ore 14 alle ore 20 e venerdì 17/09 dalle ore 9 alle ore 12, il servizio Metromare verrà sospeso per consentire il completamento del collaudo dei Van Hool, i mezzi a trazione elettrica che sostituiranno quelli finora utilizzati nell'ambito dell'esercizio sperimentale di Metromare.

Dopo l'esito favorevole del collaudo sull'infrastruttura, con il quale USTIF, l'ufficio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha rilasciato il nulla-osta per l'apertura al pubblico esercizio dell'impianto fisso del trasporto rapido costiero Rimini-Riccione (linea aerea, sottostazioni e impianti di terra del sistema di ausilio), sono necessarie le verifiche e le prove funzionali dei mezzi a trazione elettrica, i filoveicoliVan Hool "Exqui.City18T", in infrastruttura.

A collaudo terminato il servizio riprenderà regolarmente.