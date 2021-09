Rimini: salvò bimba di 11 mesi caduta in acqua, eroico militare ricevuto da vescovo e sindaco

Attualità

Rimini

12:05 - 15 Settembre 2021

Stiv Gavrilovic e il sindaco Gnassi.

Stiv Gavrilovic, militare della Capitaneria di Porto di Rimini che lo scorso agosto salvò una bimba caduta nel porto di Rimini, è stato ricevuto ieri (martedì 14 settembre) dal vescovo Mons. Lambiasi e dal sindaco Gnassi.



Al mattino Gavrilovic ha incontrato il vescovo che si è congratulato per "per lo spirito cristiano dimostrato espressione di amore per il prossimo e verso chi è in difficoltà". Al pomeriggio incontro con il sindaco Gnassi a Palazzo Garampi assieme al comandante della Capitaneria di Porto di Rimini Marcello Monaco. Anche da parte del sindaco i ringraziamenti "per l’atto compiuto, espressione di profondo senso civico e solidarietà verso la comunità cittadina".



Il 20 agosto scorso una bimba di 11 mesi nel suo passeggino, cadde accidentalmente nelle acque del porto canale. Il pronto intervento del 2° Capo Sc Stiv Gavrilovic ha evitato il peggio.