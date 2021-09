Cattolica, asfaltatura in via Foscolo, i lavori dureranno circa una settimana

Attualità

Cattolica

| 10:49 - 15 Settembre 2021

Lavori di asfaltatura in via Foscolo.

Al via, questa mattina (mercoledì 15 settembre), i lavori di rifacimento del manto stradale per l'intera via Foscolo di Cattolica. Un intervento particolarmente atteso viste le condizioni di deterioramento della pavimentazione in più punti dissestato a causa, principalmente, delle radici delle alberature presenti sull'arteria stradale. Prioritariamente i lavori consisteranno nella scarifica e fresatura dell'esistente pavimentazione in asfalto. Per motivi di sicurezza, verificate le larghezze di carreggiata e la presenza delle chiome dei pini, durante la fase di scarifica e fresatura i tratti stradali compresi fra le varie intersezioni verranno chiusi al traffico. Nei giorni scorsi le piante sono state esaminate dagli esperti, alla presenza di un agronomo, e si è convenuto che tra i numerosi pini soltanto cinque presentavano delle condizioni tali da doverne richiedere l'abbattimento. L'impresa affidataria è il Consorzio Imprese Romagnole (COIR), la ditta esecutrice è l'impresa Mattei srl. I lavori dovrebbero concludersi nell'arco di una settimana.