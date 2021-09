Cattolica, auto invade la corsia opposta e si schianta contro un autocarro

Cronaca

Cattolica

| 10:20 - 15 Settembre 2021

Il luogo dell'incidente e i soccorsi - Foto Ballante.

Verso le ore 7 di oggi 15 settembre, sulla Statale 16 Adriatica e precisamente sulla Circonvallazione tra Cattolica e Gabicce, in corrispondenza del ponte che attraversa la statale nei pressi della pista di minimoto, si è verificato un grave incidente. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Cattolica, che ha effettuato i rilievi, un'autovettura Opel Agila guidata da un 51enne che procedeva verso Pesaro, ha invaso la sede stradale con direzione di marcia verso Rimini proprio mentre sopraggiungeva un autocarro per movimento terra. Nell'impatto violento la piccola utilitaria è stata sbalzata sul ciglio della corsia di marcia verso Pesaro. Il conducente ha riportato traumi e fratture.

Sul posto per i soccorsi un'ambulanza del 118 che ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco di Cattolica, in quanto il ferito era incastrato tra le lamiere. Sul posto anche un'automedica e l'elisoccorso. Due squadre dei Vigili del Fuoco hanno operato per quasi mezz'ora per estrarre il ferito. L'uomo è stato stabilizzato e portato d'urgenza al Bufalini di Cesena.

L'elicottero è atterrato sulla sede stradale e questo, oltre alla presenza di tutti i soccorsi, ha causato il blocco del traffico per circa un'ora. Il flusso delle auto è stato regolamentato dalla Polstrada di Pesaro.



Ballante