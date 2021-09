Karate protagonista a Bellaria Igea Marina, oltre 200 karateki in stage nazionale

Sport

Bellaria Igea Marina

| 09:52 - 15 Settembre 2021

Lo stage a Bellaria.

Lo scorso fine settimana sabato 11 e domenica 12 Settembre dopo oltre un anno e mezzo i praticanti di Karate della FIKTA (Federazione Italiana Karate Tradizionale e Discipline Affini) e del I.S.I. (Istituto Shotokan Italia) si sono ritrovati per la prima volta per un evento in presenza a livello nazionale sulla costa romagnola, nello specifico a Bellaria Igea Marina, sede da oltre vent’ anni dello Stage Nazionale estivo.

L’ evento si è svolto a numero chiuso con 200 karateki partecipanti seguendo tutte le norme sanitarie in vigore.

Lo stage Nazionale ha visto come docente il Maestro Hiroshi Shirai 10° dan caposcuola dello stile Shotokan in Italia. L’appuntamento è stato organizzato a livello logistico dal responsabile provinciale il Maestro Denis Pironi cintura nera 6° dan direttore tecnico dell’ A.S.D. Shotokan Karate Club Santarcangelo.