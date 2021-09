Basket B, semifinale di Supercoppa: RBR senza Rivali schiera Joel Myers

Sport

Rimini

| 02:17 - 15 Settembre 2021

Lo staff di RivieraBanca.



Si gioca mercoledì alle ore 20 al Flaminio Rivierabanca Basket Rimini - Pallacanestro Goldengas Senigallia, sfida valida per la semifinale del gruppo B di Supercoppa. Il club biancorosso a seguito dell'infortunio al sopracciglio di Eugenio Rivali, il quale rientrerà la prossima settimana, schiererà Joel Myers grazie ad un'autodichiarazione, senza tesseramento, valida solo per la Supercoppa.

Coach Ferrari, arriviamo a questa semifinale senza Eugenio Rivali. Quali sono invece le condizioni di Mladenov e Masciadri? Come verrà impiegato Joel Myers?

"La ferita di Rivali necessita di evitare contatti ancora per qualche giorno, Mladenov ha riposato negli ultimi due giorni con le terapie ed i lavori a parte del preparatore mentre oggi si è allenato bene quindi domani sarà in campo a meno di sorprese dell'ultima ora; Masciadri ha svolto una parte dell'allenamento, vedremo domani come si sveglia dopo questo primo grande sforzo dopo quasi dieci giorni di stop e valuteremo insieme allo staff tecnico un suo eventuale utilizzo. Myers è stato aggregato apposta per la Supercoppa e ci darà una mano per dare minuti di rotazione e dare intensità a tutto il gruppo."

In questa situazione d'emergenza cosa chiederai alla squadra, anche in considerazione dell'avversario?

"Le difficoltà aiutano a formarci: una squadra in una stagione deve passare dentro a tutte le situazioni, noi siamo subito senza i due playmaker e stiamo recuperando un giocatore molto importante mentalmente come Masciadri. Gli altri devono fare di necessità virtù, bisogna essere ancora più coesi, attenti e vogliosi: avremo quintetti meno equilibrati con giocatori fuori ruolo, ma non ci devono essere scuse perchè noi dobbiamo andare in campo e giocare facendo le cose su cui lavoriamo."

Cosa ti piacerebbe rivedere della vittoria contro Montegranaro? Un aspetto invece che vorresti migliorare?

"Non vorrei rivedere le pause o i break negativi, mi piacerebbe una squadra con più contuinuità. Vorrei invece rivedere il ritmo ancora un po' più alto nonostante le rotazioni ridotte perchè noi dobbiamo fare del ritmo e dell'intensità a tutto campo un nostro must."