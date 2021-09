Rimini Calcio, ecco la squadra sanitaria capitanata dal dott. Pasquale Contento

Sport

Rimini

| 18:22 - 14 Settembre 2021

Pasquale Contento.

Per la stagione 2021/2022 la “squadra” sanitaria del Rimini sarà coordinata dal dott. Pasquale Contento (medico sociale) che potrà avvalersi di validi collaboratori come il dott. Luca Marcantonio e il dott. Alessandro Giorgi. Lo staff dei fisioterapisti sarà così composto: Andrea Bonora (prima squadra), Arian Jazaeri (prima squadra), Diego Campidelli (settore giovanile). Per quanto concerne le collaborazioni esterne, la società ha raggiunto degli accordi di partnership con tre importanti strutture sanitarie.

ISOKINETIC di RIMINI per il quale il club biancorosso ringrazia il direttore Roberto Acquaviva e il dott. Jacopo Gamberini.

POLIAMBULATORIO MALATESTA per il quale la società ringrazia il presidente Massimo Marchini. Si tratta di una Struttura Privata Accreditata e Centro Ambulatoriale di Riabilitazione, convenzionato con l’Ausl della Romagna, nato dall’esperienza quarantennale della Coop.va Luce sul Mare ONLUS, il Centro di Riabilitazione Privato Accreditato con sede a Bellaria-Igea Marina (RN) che opera a livello nazionale, con assoluta competenza, nell’ambito della riabilitazione e della disabilità. La struttura è dotata di ambulatori per medici specialisti e tecnici della riabilitazione, ampia palestra, medicina dello sport, box per la fisioterapia, etc.

POLIAMBULATORIO MEDICAL CENTER per i quale la società ringrazia il dott. Eraldo Berardi. Si tratta del Poliambulatorio Medical Center Misano World Circuit è il centro medico, aperto a tutti i cittadini, situato all’interno del Misano World Circuit. La struttura è convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale ed offre la possibilità di eseguire diverse tipologie di esami di diagnostica, quali risonanza magnetica articolare e total body, ecografie, tac total body e radiologia tradizionale. Inoltre è possibile effettuare visite ortopediche (sia in convenzione che in libera professione) e visite pneumologiche e allergologiche.