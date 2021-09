Anche il neo campione europeo Colbrelli al memorial Pantani. Le squadre partecipanti

Sport

Cesenatico

| 17:33 - 14 Settembre 2021

Sonny Colbrelli (foto Sky).



Ci sarà anche il neo Campione Europeo Sonny Colbrelli tra i protagonisti dell’edizione 2021 del Memorial Marco Pantani – Gran Premio Sidermec che si correrà sabato 18 settembre con partenza da Castrocaro e Terra del Sole ed arrivo a Cesenatico.



Il bresciano, vincitore domenica del titolo continentale a Trento, sarà una delle stelle al via della gara organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia con la collaborazione del Panathlon Club Cesena del presidente Dionigio Dionigi e del vice Pino Buda, alla quale prenderanno parte 26 squadre, delle quali cinque World Team.



Tra gli altri iscritti alla gara vinta un anno fa da Fabio Felline figurano il forte velocista colombiano Fernando Gaviria e gli italiani Gianni Moscon, Matteo Trentin e Diego Ulissi, vincitore del Memorial Pantani nel 2015.



La gara misura 199 km in tutto e, dopo la partenza (ore 11,30) da Via Roma nel centro di Castrocaro e Terra del Sole, effettua un circuito cittadino di km. 3,800 da ripetersi 5 volte.



Lasciata Castrocaro Terme si affrontano vari saliscendi, tra cui quello di Grisignano e Rocca delle Caminate, prima di giungere nel centro abitato di Meldola.



Successivamente si affronta la salita di Teodorano e di Monte Cavallo, quindi la discesa per giungere nel centro cittadino di Borello. Troviamo poi l’ampio circuito di Montevecchio di km. 35,600 da percorrere 3 volte; questa parte del percorso comprende una salita di km. 5 con pendenza media del 6-8% e con punte massime del 13-14%Lì è posto il “Monumento Pantani” a 369 mt. slm., “tetto della corsa”. Tutti tre i passaggi sono valevoli per la classifica GPM.



Al termine dei tre giri, la corsa attraversa la frazione di Calisese, per poi attraversare il Castello di Longiano posto a 155 mt. slm., ed avviarsi poi verso Savignano sul Rubicone, Sala, via Fiorentina (passando davanti alla casa Pantani) Valverde di Cesenatico per un primo passaggio sotto lo striscione d’arrivo ed iniziare un circuito di km. 5,000 da ripetersi 4 volte, per un totale di km. 21,200.



SQUADRE E PRINCIPALI ISCRITTI



Astana - Premier Tech: Battistella, Boaro

Movistar Team: Cataldo

Ineos Grenadiers: Moscon, Swift

Bahrain Victorius: Colbrelli

UAE Team Emirates: Costa, Ulissi, Gaviria

Total Direct Energie: Geniez

Androni Giocattoli – Sidermec: Cepeda

Vini Zabu': Zardini

Eolo-Kometa Cycling Team: Belletti, Fortunato

Burgos Bh: Langellotti

Euskaltel – Euskadi: Lobato

Bardiani Csf Faizane': Carboni

Nazionale Italiana: De Marchi, Sbaragli

Team Colpack Ballan: Gazzoli

General Store - F.lli Curia – Essegibi: Carpene

Tirol Ktm Cycling Team: Pezzo Rosola

Mg.K Vis Vpm: Double

D'amico Um Tools

Wsa Ktm Graz

Beltrami Tsa Tre Colli: Pesenti

Zalf Desiree Fior: Faresin, Zurlo

Amore & Vita: Appollonio

Giotti Victoria - Savini Due: Filosi, Guardini

Work Service Marchiol Dinatek: Rebellin