San Marino festeggia l'Oktoberfest: otto serate dedicate alla birra

Eventi

Repubblica San Marino

| 17:04 - 14 Settembre 2021

Presentazione del San Marino Beerfest.



Partirà domani sera (mercoledì 15 settembre) al Campo Bruno Reffi, allestito per l’occasione da un tendone che ricorderà nella sua forma e nei suoi allestimenti interni i più celebri e iconici simboli dell’Oktoberfest, il San Marino Beerfest. Un appuntamento ormai giunto alla sua quarta edizione e che chiuderà l’estate dei grandi eventi sammarinesi, aprendo l’autunno nel migliore dei modi. E lo farà con grandi novità, che gli organizzatori – Bar Guaita, Bar Giulietti, Cooperativa Il Timbro - hanno voluto dedicare ai numerosi appassionati che anno dopo anno hanno reso questo appuntamento tra i più apprezzati Festival della Birra del territorio romagnolo e non solo.



In particolare, arricchendo la sua offerta con ben 8 serate (dal 15 al 18 settembre, dal 22 al 25), allietate dalle 6 birre di Monaco di Baviera – Paulaner, Augustiner Bräu, Hacker-Pschorr, Spaten-Franziskaner-Bräu, Hofbräu München, Löwenbräu Baden-Baden – musica e cibo tradizionale bavarese. Ma è dalle ore 22, tutte le sere, che la festa entrerà davvero nel vivo e sul palco allestito all’interno del tendone del Campo Bruno Reffi si alterneranno solo le migliori cover band su scala nazionale italiana degli indimenticabili gruppi rock degli anni 60,70 e 80.



Si partirà già domani sera, con lo spettacolo “Rock History- The Most Famous Rock Song Show”, seguito il 16 settembre dal concerto dei Floyd Accademy, tributo ai Pink Floyd, il 17 settembre dallo show dei Guns Celebration (Guns N' Roses Tribute Band) e il 18 settembre, con il concerto dei Bollicine (Tributo a Vasco Rossi) che concluderà la prima settimana di eventi. La seconda settimana si aprirà invece il 22 settembre, con il tributo all’indimenticabile musica dei Queen da parte dei Vipers, seguito il 23 settembre dal concerto dei White Summer (Led Zeppelin Tribute Band) e nella giornata successiva da quello degli Sticky Finders (Rolling Stone Tribute Band). Concluderà la rassegna il concerto dei Black Ice (AC/DC Tribute Band) il 25 settembre.



Per partecipare alle serate, tutte a ingresso libero, è consigliata la prenotazione ai numeri 335.7342728 e 389.9456802. Gli spazi all’interno del tendone saranno contingentati seguendo le normative per il contrasto alla diffusione del Covid-19 vigenti nella Repubblica di San Marino. L’utilizzo della mascherina è ampiamente consigliato. Tutte le serate si concluderanno entro le ore 01.00, evitando così disturbi e disagi alla popolazione residente a San Marino Città.