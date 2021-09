Coronavirus Rimini: 25 nuovi casi e un decesso, in regione calano ricoveri

Attualità

Rimini

| 16:27 - 14 Settembre 2021

Foto di repertorio.

A Rimini si registrano 25 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, 13 sintomatici e 12 asintomatici. Rimangono otto i ricoveri in terapia intensiva. Nelle ultime 48 ore si sono registrati 73 nuovi casi, per una media settimanale di 37 contagi al giorno (la scorsa settimana la media fu 52). Deceduto un 92enne.



In regione si aggiungono un secondo decesso (un 95enne di Reggio Emilia) e 314 nuovi casi su 35.554 tamponi, tasso di positività dello 0,9%. I ricoveri in terapia intensiva scendono a 43 (-2) a fronte di tre dimissioni e di un nuovo ricovero (per la provincia di Ravenna), nei reparti Covid rimangono in osservazione 420 pazienti.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 94 nuovi casi, seguita da Modena (70); poi Piacenza (30), Reggio Emilia (29) e Rimini (25); quindi Cesena (15), Ravenna (14), Parma (13), Ferrara e Forlì (entrambe con 11); infine il Circondario Imolese (2).