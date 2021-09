Evento Vyrus, il raduno dei possessori della supermoto nel riminese

Attualità

Rimini

| 17:09 - 14 Settembre 2021

Vyrus.

Vyrus è una bottega di artigiani che costruisce a mano le moto più esclusive del mercato motociclistico internazionale, È abitudine dei Vyrusiani incontrarsi in eventi in giro per il mondo per condividere la passione per queste motociclette incredibili.

E’ nato così il World Extra Games edizione 2021, un evento che si svolge attraverso 4 regioni nel cuore dell’Italia con la partecipazione dei proprietari di Vyrus e il gruppo degli amici del Motoclub Revolution Internazionale. Migliaia di pieghe sui 6 passi più belli, cucina tradizionale e la compagnia di amici straordinari ecco gli ingredienti dell’evento, un menu vincente.

Un appuntamento nell’appuntamento Venerdì pomeriggio (17 settembre) all’interno di un area riservata nel nuovissimo Misano World Circuit Marco Simoncelli si celebrerà l’elezione del Membro Onorario del Motoclub Revolution Internazionale: Loris Capirossi, un campione universale, per la sua condotta esemplare, sia nella carriera sportiva che nella vita sociale, in concomitanza con il GP del 19 Settembre, una cornice di rilevante importanza.

L'evento si concluderà con cena e saluti al Rockisland sul Molo di Rimini.