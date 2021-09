Candidati sindaco a confronto sul futuro dell'ex colonia Bolognese

Attualità

Rimini

| 15:24 - 14 Settembre 2021



“Colonie Marine a Rimini, quale futuro?”. È il titolo dell'incontro che si svolgerà sabato 18 settembre alle 11.00 presso Rimini Terme.



L’appuntamento organizzato dall'associazione culturale Il Palloncino Rosso, da tempo attiva nella provincia di Rimini e impegnata nel riuso temporaneo di spazi dismessi, vede un confronto con i tre candidati sindaci alle prossime elezioni amministrative: Enzo Ceccarelli, Gloria Lisi e Jamil Sadegholvaad.



L'incontro non vuole essere un mero appuntamento elettorale ma l’associazione, che ha invitato per l'occasione il Sindaco di Calderara di Reno Giampiero Falzone, mette un tavolo una proposta concreta per il futuro della Colonia Bolognese.



Moderato dal presidente dell'associazione, l’avvocato Luca Zamagni, l'incontro sarà l'occasione per presentare la proposta e raccogliere l'opinione dei candidati a riguardo.



Per partecipare all'incontro inviare una mail a info@ilpalloncinorosso.it