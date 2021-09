Accoltellamento Rimini, difesa non chiede la scarcerazione: "Dobbiamo prima appurare lo stato mentale"

Attualità

| 14:52 - 14 Settembre 2021

Duula aveva cinque coltelli e delle forbici.

Il difensore di Somane Duula, Maria Rivieccio, al momento non ha chiesto la scarcerazione. "Dobbiamo prima appurare lo stato mentale - ha detto - perché ad oggi non ho alcun certificato che indichi il mio assistito incapace. Presenteremo richiesta di perizia. Al momento posso solo dire che Somane ha compreso dove si trova, che è in carcere ma non risponde coerentemente neanche alle domande sulla sua origine o provenienza. Ci attiveremo anche attraverso l'ambasciata. Poi dobbiamo ricostruire puntualmente i suoi spostamenti nei giorni precedenti i fatti".



Il 26enne somalo, che sabato ha ferito a coltellate cinque persone a Rimini, venerdì era stato in ospedale dal quale era stato dimesso con una prognosi di 4 giorni per ferite compatibili con un'aggressione. Lo stesso referto sarebbe allegato a una denuncia fatta in Questura il sabato mattina, l'11 settembre. Secondo quanto emerso pare che Duula avesse acquistato ma non obliterato il biglietto dell'autobus e alla richiesta di documenti da parte delle controllore aveva esibito la denuncia fatta in Questura, dalla quale si evincevano le sue generalità. "Quando gli viene fatta la multa - spiega l'avvocato Rivieccio - prende la multa e non accade nulla. E' nel momento in cui le controllore lo vogliono fotografare per il verbale, come prevede il regolamento, che reagisce. Infatti le due donne si girano e lui le colpisce". Un elemento che sarà oggetto di approfondimenti da parte degli inquirenti. Il rifiuto di farsi fotografare lo avrebbe manifestato anche la sera dell'arresto in Questura, per la foto segnaletica. Questa mattina prima che iniziasse l'interrogatorio e prima che si accendessero le telecamere per il collegamento video, Somane era apparso calmo, poi l'emotività ha preso il sopravvento.