Alzheimer, ripartono le attività dello sportello d'ascolto a Bellaria Igea Marina

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 14:43 - 14 Settembre 2021

Attività di "Ricordi d' amare".

Sono ricominciate nella mattinata di oggi, 14 settembre, le attività di "Ricordi d'Amare" presso il Centro Sociale Alta Marea di Bellaria Igea Marina: lo sportello di ascolto e sostegno, nato nell'ottobre del 2019, promosso dall’Associazione Alzheimer Rimini e rivolto alle persone che accusano un inizio di decadimento cognitivo. Gli incontri, che avverranno nel rispetto di tutte le norme anti Covid-19 per un massimo di dodici partecipanti, saranno condotti dalla Dott.ssa Venturi Donatella in collaborazione con la Dott.ssa Laura Ghirarduzzi. Nel primo giorno di attività, vi sarà il saluto dell'Assessore ai Servizi Sociali Flaviana Grillo. Per informazioni è possibile contattare il Servizio Anziani presso Comune di Bellaria Igea Marina: 0541.343782.