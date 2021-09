Torna Giardini d'Autore: piante, erbe e fiori colorano la piazza sull'acqua nel Borgo San Giuliano

Eventi

Rimini

| 14:32 - 14 Settembre 2021

La conferenza stamap di presentazione dell'evento.

Giardini d'Autore riapre il suo sipario dal 17 al 19 settembre alla Piazza sull'Acqua - Borgo San Giuliano: un luogo unico dal fascino incredibile e simbolo della rigenerazione di Rimini che regalerà tre giornate alla bellezza calda e avvolgente che solo questa stagione è in grado di offrire.



Il secondo appuntamento del 2021 avrà il sapore di qualcosa di indispensabile e necessario, come la terra che, con le sue stagionalità, dispensa doni e ci insegna a rispettare i tempi e i cicli della natura. Ed è proprio dai frutti della terra che sentiamo la necessità di ripartire, immaginando fioriture settembrine, orti autunnali e tavole imbandite all'insegna di una vera e propria festa dedicata alla bellezza.



Per la prima volta, e per festeggiare i duemila anni del Ponte di Tiberio che fa da meravigliosa cornice a Giardini d'Autore, si terrà un'anteprima, in programma giovedì 16 settembre con l'evento speciale “Il Viaggio”: Il cibo, le note, i racconti, la danza e l'arte alla Piazza Sull'acqua. Un viaggio in cui si assaporeranno le ricette della tradizione marinara, accompagnati dalle parole tratte dal libro “Argonauta” di Sergio Antolini, dalla musica e dalla danza.





Da venerdì 17 settembre Giardini d’Autore apre con i veri protagonisti indiscussi di questa edizione settembrina: i vivaisti con le loro collezioni botaniche, i produttori della Giardini Farm Market, i designers, gli artigiani con i manufatti e la loro creatività, i food-truck e le proposte gourmet.





Un week-end di inizio autunno con appuntamenti dedicati ai grandi e ai piccoli: visite guidate ai nuovi spazi di Rimini con il nuovissimo Fellini Museum, il Part museo di arte contemporanea e Piazza Malatesta, laboratori creativi e di giardinaggio, percorsi d’arte ed escursioni sull’acqua al Ponte di Tiberio.



Ritornano gli Spazi d’Autore: da Salotto Kapperi, il talk firmato da Nuova Comunicazione che domenica avrà, come ospite d’eccezione, Mapi Danna con il suo nuovo libro dedicato all’amore, alla Terrazza sull’Acqua, lo splendido ed elegante bistrot di Quartopiano Suite Restaurant con le proposte gastronomiche dello chef Silver Succi affacciato sulle rive della Piazza sull’Acqua. Ancora più ampia sarà la Giardini Kids – Imparare dalla Natura, lo spazio dedicato ai piccoli giardinieri.



Tra le novità di questa edizione, capaci di far sognare il pubblico, sorgerà per tre giorni Un rifugio sull’acqua, il giardino galleggiante che prende ispirazione da film e immagini dal sapore intimo e romantico. Il giardino sarà visitabile con il contributo di Marinando che firma per Giardini d’Autore l’iniziativa Finché la Barca Va per escursioni in catamarano o con piccole e romantiche barche a remi per godersi in autonomia la bellezza del Ponte di Tiberio.



Le novità non finiscono qua: in anteprima a Giardini d’Autore verrà presentato il rivoluzionario gommone galleggiante per colazioni, pranzi e cene sull’acqua, il Floating Flower Table, con posti limitati su prenotazione.



A settembre continua il progetto, nato dalla collaborazione con l’Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini, Ri.Fiori.Amo Libere e Liberi di essere! Una rassegna con il principale obiettivo di mettere in luce tematiche legate alla condizione femminile e di genere: Oro Rosso, Madre Terra e Un fiore per Kabul.

Un weekend tutto da vivere grazie anche agli eventi #offgiardinidautore: giovedì 16 settembre “Il Viaggio” La Cena e il Pic-nic alla Piazza sull’Acqua, venerdì 17 settembre “Una serata a Parigi”, firmata da Quartopiano Suite Restaurant e Mamì Bistrot, in cui la magia della capitale francese sbarcherà per una notte a Rimini, ricreando l’atmosfera delle rive della Senna e del Moulin Rouge. Sabato 18 settembre appuntamento con la musica e le Note sull’acqua, il concerto per piano, violino e violoncello, sotto la direzione artistica di Davide Tura, pianista e compositore. La location della Piazza sull’Acqua farà da cornice alle note di tre grandi musicisti, creando un’emozione unica ed irripetibile, con posti limitati su prenotazione. L’arte dentro e fuori Giardini d’Autore con Katundo, la mostra dell’artista Vincenzo Leone, ospitata dalla Galleria Augeo Art Space che aprirà le sue porte per visite libere venerdì 17 e sabato 18 settembre, mentre domenica 19 alle ore 17:00, su prenotazione, è in programma la visita guidata con l’artista.

“Ci siamo immaginati un viaggio della durata di un weekend fuori porta immersi nella natura, nei profumi, negli incontri che si possono fare sulle rive di una Piazza sull’Acqua dove la terra, i frutti, i colori delle fioriture autunnali, l’arte, la musica e il cibo si fondono per dar vita a tre giorni dedicati a Rimini, ai sogni e alla bellezza! Buon Viaggio Giardinieri!” (Silvia Montanari)