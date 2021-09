Pennabilli: 36.000 euro dalla Provincia di Rimini per nuove asfaltature

Attualità

Pennabilli

| 13:40 - 14 Settembre 2021

Asfaltature a Pennabilli.



Nuovi lavori di asfaltatura nelle strade del centro abitato di Pennabilli, a seguito della concessione di un contributo di 36.000 euro da parte della Provincia di Rimini e finalizzati a interventi su tratti stradali che presentano un manto fortemente dissestato a seguito di lavori effettuati per l’apposizione della fibra ottica e per la manutenzione straordinaria delle linee acquedottistiche. Il sindaco Mauro Giannini evidenzia: "è la prima serie di alcuni interventi che a breve si susseguiranno per tutto il territorio comunale senza gravare sul bilancio Comunale".