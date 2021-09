Calcio RSM, Cosmos riposa nel week end. Tecnico e ds fiduciosi per il campionato

Sport

Rimini

| 13:06 - 14 Settembre 2021

Il tecnico Alessandro Fabbri.

Inizierà questo weekend la nuova stagione del campionato sammarinese di calcio. La Società Sportiva Cosmos osserverà un turno di riposo alla prima giornata, ma si sta comunque allenando il più possibile per poter scendere in campo con grinta e determinazione alla sua prima partita ufficiale dell’annata 2021/2022.

Gli uomini di mister Fabbri, in attesa di affrontare la Virtus all’Acquaviva Stadium il prossimo 24 settembre (fischio d’inizio ore 21.15), si stanno infatti compattando giorno dopo giorno attraverso test amichevoli e allenamenti con la chiara intenzione non solo di diventare nuovamente una squadra ostica per qualsiasi club avversario ma anche di centrare l’accesso ai playoff scudetto.

Francesco Donnini, direttore sportivo del club di Serravalle, afferma: “Dopo quasi cinque settimane di preparazione estiva, posso dire che sta andando tutto bene. Dispiace solo per l’infortunio del nostro difensore Fabiano Grassi: speriamo che non sia grave perché abbiamo bisogno anche di lui per affrontare al meglio la nuova stagione sportiva. Ci sono molti giocatori nuovi nella Cosmos, ma piano piano si stanno compattando sempre di più con il nuovo staff tecnico e con coloro che sono in squadra da più tempo. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto dallo staff tecnico e dalle prestazioni offerte dalla squadra: ho sempre riscontrato molta serietà e professionalità da parte di tutti. Sono anche molto convinto che piano piano riusciremo a migliorarci sempre di più sotto ogni aspetto”.

Alessandro Fabbri, allenatore dei gialloverdi, dichiara: “La preparazione estiva, in linea di massima, sta proseguendo bene. Finora ho trovato sempre ragazzi molto disponibili, seri, attenti e grintosi durante gli allenamenti e i test amichevoli. Alcune difficoltà potrebbero emergere in una singola partita o durante l’arco dell’intera stagione quando si cerca di attuare un nuovo percorso sportivo, ma sono sicuro che la Cosmos regalerà di partita in partita tante belle soddisfazioni ai suoi tifosi”.