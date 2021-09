DIRETTA TESTUALE Calcio D Rimini - Prato 3-0 finale

Sport

Rimini

| 16:50 - 19 Settembre 2021

L'undici iniziale del Rimini (foto Venturini). In gallery: Ferrara, Tomassini, una fase di gioco, il rigore di Tomassini e la gioia di Tanasa dopo il tris.



Rimini - Prato 3-0



RIMINI (4-3-3): Marietta - Lo Duca, Carboni, Panelli, Contessa (61' Haveri) - Tonelli (89' Isaia), Tanasa, Andreis (80' Greselin) - Gabbianelli (73' Pecci), Tomassini (73' Mencagli), Ferrara.

In panchina: Piretro, Cuccato, Berghi; Isaia, Piscitella.

All. Gaburro.

PRATO (4-3-1-2): Reggiani - Lugnan, Guida, Diallo, Tirapelle - Maltezzi (75' Pardera), Soldani, Nicoli (91' Ferratti) - D'Orsi (80' Tomaselli) - Casati (69' Aleksic), Maione.

In panchina: Pagnini, Sciannamé, Cestaro, Grillo, Romiti.

All. Pagliuca.



ARBITRO: Ursini di Pescara.

RETI: 25' rig. Tomassini, 68' Tomassini, 74' Tanasa.

AMMONITI: Lugnan, Maltezzi, Ferrara, Tanasa, D'Orsi, Soldani, Pagliuca (all. Prato).

ESPULSI: nessuno.

RECUPERO: 2'pt e 5' st.



Inizio gara ore 15



Rimini con il 4-3-3. Gaburro sceglie la formazione tipo, fatta eccezione per Piscitella, che parte dalla panchina, e Tomassini in luogo di Germinale, ritenuto non ancora pronto. Il Prato giocherà con il 4-3-1-2, titolare l'ex Lugnan, mentre l'altro esterno è Tirapelle, ex Under 17 del Milan.



PARTITI!



Il Rimini indossa la seconda divisa verde scuro con profilature biancorosse, calzoncini e calzettoni rossi. Maglia bianca per il Prato.



10' Primo corner per il Rimini, scambio tra Tonelli e Gabbianelli, cross per Tanasa che di testa chiama al miracolo Reggiani. L'arbitro invalida comunque l'azione, fischiando un fuorigioco al n.4 biancorosso.



15' Conclusione centrale di Ferrara, blocca il portiere Reggiani.



Clamoroso Sasso Marconi già avanti 4-1 sul campo del Ghiviborgo.



RIGORE RIMINI!!!



GOOOOL TOMASSINI!!!

25' Tomassini trasforma il rigore procurato da un fallo dell'ex Lugnan su Ferrara.



Real Forte Querceta - Ravenna 0-1, Fanfulla - Sammaurese 1-0, Alcione Milano - Forlì 0-1, Correggese - Progresso 1-0



30' Al Neri pallino del gioco in mano al Rimini. Il Prato prova con un'iniziativa di D'Orsi, il cross non trova compagni pronti alla deviazione.



33' Andreis servito in area stoppa il pallone, ma non riesce a tirare e a superare con un pallonetto Reggiani. Sventa il portiere.



Aglianese in vantaggio 1-0 con la Tritium.



37' cross da sinistra, Andreis in spaccata sfiora il bersaglio. Molto positiva la prestazione della mezzala ex Entella. Finora meritato il vantaggio del Rimini, piu' compatta come squadra. Prato in difficoltà in difesa sulle fasce. Lugnan tra i peggiori.



Aglianese - Tritium 2-0, Seravezza - Lentigione 1-0, Athletic Carpi - Bagnolese 0-1.



44' Contessa cerca il tiro da posizione proibitiva, facile la parata di Reggiani.



45' Tirapelle di tesa sbaglia il disimpegno, la palla arriva a Tonelli che di sinistro chiama alla presa a terra il portiere Reggiani.



FINE PRIMO TEMPO



Squadre in campo per la ripresa



PARTITI!



Correggese - Progresso 1-1, Seravezza - Lentigione 1-1



50' Incursione di Tonelli e cross invitante in area, Gabbianelli non riesce ad arrivare sulla sfera. Un minuto dopo Maione crossa per Nicoli, che incorna a lato.



Seravezza - Lentigione 1-2.



53' Tomassini di testa, Guida salva i suoi deviando in calcio d'angolo. Intervento provvidenziale del difensore toscano.



58' Andreis scambia con Tonelli, ma spreca l'occasione favorevole calciando addosso al portiere Reggiani. Rasoterra che non impensierisce l'estremo difensore.



60' Punizione di D'Orsi, Marietta alza sopra la traversa.



Aglianese - Tritium 3-0



66' Tonelli spalle alla porta riceve palla, si gira e calcia a lato.



66' Ancora Rimini pericoloso; il tiro di Ferrara viene respinto dal corpo del portiere Reggiani, tempestivo nell'uscita.



GOOOOL RIMINI



68' Tomassini capitalizza l'assist del neo entrato Haveri. Bravissimo l'esterno sinistro a portarsi sul fondo e a servire il tap-in dell'attaccante. Meritatissimo doppio vantaggio.



GOOOOL RIMINI DOMINIO BIANCOROSSO



74' cross da destra e colpo di testa di Tanasa che batte Reggiani.



Aglianese - Tritium 4-0. Fin qui i neroverdi e il Rimini i grandi protagonisti di giornata.



Real Forte Querceta - Ravenna 0-2, Ghiviborgo - Sasso Marconi 2-4, Fanfulla - Sammaurese 2-1, Athletic Carpi - Bagnolese 0-2.



90' L'arbitro decreta cinque minuti di recupero.



91' Ferretti ci prova da fuori area, palla alta.



92' MARIETTA! Grande parata del portiere, che devia in calcio d'angolo il colpo di testa di Maione.



FINITA AL NERI! Rimini batte Prato 3-0



GLI ALTRI RISULTATI



Aglianese - Tritium 4-0, Alcione Milano - Forlì 0-1, Athletic Carpi - Bagnolese 0-2, Correggese - Progresso 1-1, Fanfulla - Sammaurese 3-1, Ghiviborgo - Sasso Marconi 2-5, Mezzolara - San Donnino 0-0, Real Forte Querceta - Ravenna 0-3, Seravezza Pozzi - Lentigione 1-2.