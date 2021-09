Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:22 - 14 Settembre 2021

Ingresso dell'ospedale di Santarcangelo.

Trasferimento temporaneo del Servizio di Neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza di Santarcangelo a Poggio Torriana

Per consentire la ristrutturazione di un' ala dell' ospedale di Santarcangelo, a partire dal 20-21 settembre il servizio di Neuropsichiatria dell' infanzia ed adolescenza si trasferirà temporaneamente dall'ospedale Franchini a Poggio Torriana, in via Santarcangiolese 5470 (ex scuola elementare). I numeri telefonici del servizio resteranno invariati