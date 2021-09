Riqualificazione ex casa di riposo "Malatesta" a Coriano, al via l'intervento

Attualità

Coriano

| 11:13 - 14 Settembre 2021

La struttura oggetto dell'intervento.

Al via l’intervento di riqualificazione dell’ex casa di riposo di via Malatesta a Coriano. L’edificio di via Malatesta, non più utilizzabile da alcuni anni per motivi strutturali ed igienico sanitari, verrà abbattuto e ricostruito grazie all’intesa stretta tra il comune di Coriano ed ACER.

L’intervento prevede la realizzazione di tre alloggi E.R.P. di cui uno al piano terra per portatori di handicap e due al piano primo. Al piano terra troveranno inoltre spazio tre locali di servizio ed una saletta polivalente di uso pubblico. L’edificio in progetto verrà realizzato con criteri di sicurezza ed efficientamento energetico e comporterà un investimento di oltre 690’000,00 euro interamente finanziati quindi a costo zero per i cittadini.



“Continuano da anni i proficui rapporti istituzionali tra il nostro Ente ed Acer” - sottolinea il vicesindaco Gianluca Ugolini - “e per questo teniamo a ringraziare per la collaborazione lo staff tecnico ed amministrativo ed il presidente Riccardo Fabbri. Sono previsti nei prossimi mesi interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare Acer presente sul nostro territorio e l’acquisizione da parte del comune di Coriano di un’area a Cerasolo che sarà trasformata in verde e parcheggio pubblico con un investimento di circa 100.000 euro.”