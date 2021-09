Tennis, entra nel vivo il torneo nazionale Veterani Over 45-55 e Lady 40 sui campi del Ct Cicconetti

Sport

Rimini

11:09 - 14 Settembre 2021

Alessandro Tosi.

Avanza sui campi del Circolo Tennis Cicconetti il torneo nazionale Veterani, tappa del circuito regionale. Sono tre i tabelloni al via con 79 iscritti nel complesso. Nell’Over 45 superano il 2° turno due giocatori locali, Alessandro Tosi, presidente del Ct Cicconetti ed Umberto Calcagno.

1° turno tabellone finale: Claudio Marcantoni (3.5)-Paolo Raffaelli (4.2) 6-2, 6-0. 2° turno tabellone finale: Alessandro Tosi (3.5)-Luigi Angelo Bertaccini (4.1) 6-1, 6-1, Umberto Calcagno (3.5)-Davide Farolfi (Nc) 6-2, 6-3.

Nell’Over 45 disco verde per Roberto Rinaldi (Tc Viserba), Marco Venturini, in grande evidenza sui campi di casa, Guido Carlotti (Ct Casalboni) ed Andrea Milano (Ct Rimini).

Over 55 1° turno tabellone finale: Roberto Rinaldi (3.5)-Ermete Caleri (4.4) 6-4, 6-4. 2° turno: Marco Venturini (3.4)-Roberto Meco (4.1) 6-1, 6-1, Guido Carlotti (4.1)-Maurizio Foschi (3.5) 6-2, 2-6, 7-6, Andrea Milano (3.5)-Achille Marzio Baldoni (4.5) 7-5, 6-2.

Nel torneo Lady 40 la prima finalista, sui campi di casa, è Alice Belli. Quarti: Manuela Benedettini (3.5)-Fulvia Pellini (Nc) 6-1, 6-2. Semifinale: Belli (3.4, n.1)-Jessica Barbieri (4.1) 7-6, 2-6, 7-6.