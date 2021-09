Catasto, uffici provinciali di Ferrara e Rimini passano al Sistema Integrato del Territorio

Attualità

Rimini

| 11:08 - 14 Settembre 2021

Da giovedì 23 settembre gli Uffici provinciali - Territorio di Ferrara e Rimini erogheranno i servizi catastali e cartografici mediante la nuova piattaforma digitale SIT (Sistema Integrato del Territorio), nella quale sono conservati gli atti e gli elaborati catastali del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate. Si tratta di un’evoluzione dell’attuale sistema cartografico catastale, in grado di incrociare diverse informazioni georeferenziate rendendole interoperabili e sovrapponibili. Grazie alla nuova procedura, che ha un’interfaccia più intuitiva, sarà più semplice e veloce consultare i dati catastali.

Per via della migrazione al nuovo sistema, dal 17 al 22 settembre 2021 non sarà possibile trasmettere telematicamente gli atti di aggiornamento catastale agli Uffici provinciali territorio di Ferrara e Rimini. Mentre nelle giornate del 21 e 22 settembre 2021 gli Uffici interromperanno i servizi all’utenza per aggiornare il software utilizzato e migrare le banche dati. Nessuna sospensione è prevista invece per le attività di pubblicità immobiliare, che pertanto funzioneranno regolarmente.

Il nuovo sistema verrà attivato entro il 30 settembre 2021 in tutti gli Uffici Provinciali – Territorio della regione.