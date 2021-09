Rimini, incontro a Borgo Sant'Andrea per parlare delle criticità della zona

| 09:52 - 14 Settembre 2021

Incontro sulla riqualificazione di Piazza Mazzini a Rimini. Gli esercenti del Borgo Sant'Andrea organizzano per mercoledì 15 alle 1430 proprio in piazza un appuntamento per parlare della situazione della zona. L'intento è di intraprendere un rapporto di collaborazione con la prossima amministrazione comunale. Messa in sicurezza delle zone critiche, viabilità, parcheggi, miglioramento dell'illuminazione, della segnaletica e del trasporto pubblico. "Queste sono solo alcune linee guida dalle quali partire per un progetto di sviluppo e di rilancio significativo di questo luogo simbolo dalla tradizione e del progresso economico e commerciale della nostra Rimini. Su questi temi ci confronteremo con le forze politiche e i candidati per le imminenti elezioni amministrative del 3/4 ottobre valutandone le proposte e gli interventi di programma."