Basket B, Supercoppa: al Flamino semifinale RBR-Goldengas Senigallia (mercoledì ore 20)

Sport

Rimini

| 00:35 - 14 Settembre 2021

A pochi giorni dalla gara vinta contro Montegranaro, i biancorossi scendono nuovamente in campo per la semifinale di Supercoppa della Lega Nazionale Pallacanestro del Girone B. Avversaria di RivieraBanca Basket Rimini sarà la Pallacanestro Goldengas Senigallia uscita vincitrice dalla sfida contro Jesi dopo 40 minuti punto a punto.

Si gioca al Flamnio alle ore 20, porte aperte alle ore 18:45. I biglietti si possono acquistare n sede al Flaminio sia martedì sia mercoledi mattina dalle 10 alle 12,30 senza alcun costo di prevendita). Oppure si trovano alla Tabaccheria Pruccoli di Viale Vespucci (senza alcun costo di prevendita) o si prenotano su Vivaticket Italia al seguente link: https://bit.ly/3k3sidg

Acquistate i ticket solo se muniti di Green Pass perché non ci sarà altro modo per entrare e non si effettueranno rimborsi. Il costo è di 10€ intero, 5€ ridotto (dai 6 ai 13 anni), 15€ poltrone bianche, 10€ poltrone bianche ridotto. Dai 0 ai 5 anni ticket gratuito