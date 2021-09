Come il dating online sta trasformando le relazioni romantiche

Attualità

Nazionale

| 17:57 - 13 Settembre 2021

Incontri romantici, foto di repertorio.

Se un tempo l’unico modo per restare in contatto con un (potenziale) partner era tramite telefonate costose oppure lettere lente da ricevere, l’arrivo di Internet e la diffusione capillare della tecnologia hanno riscritto il modo di approcciarsi, rendendo più semplice fare conoscenza e mantenersi in contatto, ma non solo i giovani single beneficiano di questi vantaggi.



Incontri romantici? Sempre più digitalizzati



I single in cerca di compagnia possono usare chat e siti d’incontri in cui fare amicizia, messaggiare ed eventualmente portare le conoscenze al livello successivo. Il dating online ha permesso alle persone lontane di conoscersi e frequentarsi, annullando le distanze grazie alla messaggistica in tempo reale e alle videochiamate.



Insieme alle app per gli incontri romantici/ occasionali tra single, sono comparsi anche i servizi per coppie e single desiderosi di sperimentare nuove avventure. In questi casi, dalla semplice conoscenza online si passa agli incontri dal vivo, ma c’è anche chi si ferma alle videochiamate osé.



Adesso abbiamo l’occasione di trovare varie recensioni e le opinioni delle persone in base al tipo di relazione che cerchiamo, ci sono piattaforme dedicate agli incontri extraconiugali, permettendo a tutte le persone stanche della routine di godersi un flirt online. Ancora si dibatte su quanto un tradimento solo online sia un vero tradimento, ma molte coppie finiscono comunque per allontanarsi proprio per via delle app d’incontri e delle motivazioni per cui uno dei partner ha sentito il bisogno di usarle, oppure si mettono d’accordo creando così una relazione aperta.



Come il dating online sta cambiando il matrimonio



Le statistiche rivelano che una relazione nata prima online e poi trasposta nel mondo reale ha più possibilità di durare rispetto a quelle nate dal vivo. Allo stesso tempo, i matrimoni/convivenze che seguono una relazione nata online tendono a mostrare tassi di successo maggiori.

Per quanto molti usino le app d’incontri solo per trovare un partner occasionale, chi cerca un compagno per la vita ha più possibilità di entrare in contatto con qualcuno che abbia le stesse intenzioni. Molti non desiderano perdere tempo con incontri casual basati sul “vediamo che succede”, ma iniziano a frequentarsi con l’intenzione di metter su casa e formare una famiglia, evitando pub e discoteche in favore di eventi culturali e spiagge, magari in compagnia degli animali domestici. Alcune app tendono a privilegiare questi utenti offrendo loro degli strumenti di match che consentano di selezionare i partner con un’affinità teorica piuttosto alta, permettendo così alle persone di entrare in sintonia profonda molto in fretta.

Le app d’incontri, come rovescio della medaglia, hanno reso la vita più facile a tutti i coniugi intenzionati a tradire, sia online sia di persona. Molti credono che “tradire” online sia solo un piacevole diversivo, ma non è raro che le motivazioni dietro questa scelta siano abbastanza gravi da incrinare irrimediabilmente la coppia, come la mancanza di attrazione e connessione emotiva, il bisogno di sentirsi desiderati e apprezzati, l’oppressione dovuta alla solita routine.



Il dating online funziona anche per i single più maturi?



Le persone mature hanno spesso poca confidenza con la tecnologia, a meno che qualcuno non dia loro una mano. Molti non sanno distinguere un sito affidabile da una truffa oppure potrebbero sentirsi intimidi dalla massiccia presenza di giovani, eppure alcune app create apposta riescono facilmente a mettere in contatto dei single maturi in cerca di compagnia e l’afflusso di iscritti è in costante aumento, con una buona percentuale di incontri di successo.



Le donne grandi sanno bene cosa vogliono e non hanno tempo da perdere; inoltre, non è raro che usino le app d’incontri per conoscere uomini molto più giovani che sappiano come trattarle; ormai la donna over 50 non è una nonna che sferruzza, ma un’amante bella, consapevole e sicura di sé!