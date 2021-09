Coronavirus Rimini: 48 nuovi casi e un ricovero in più in terapia intensiva

Attualità

Rimini

| 16:28 - 13 Settembre 2021

Bollettino Covid 13 settembre 2021.



La settimana a Rimini si apre con 48 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, 23 sintomatici e 25 asintomatici, e con un ricovero in più in terapia intensiva: ora sono otto. La settimana scorsa si è chiusa, ricordiamo, con una media di 52 contagi al giorno (totale 364).



In regione deceduta una 68enne in Provincia di Parma e nuova crescita di ricoveri nei reparti Covid, +23, per un totale di 420 pazienti. Invariate le terapie intensive (45) a fronte di due ricoveri nuovi a Rimini e Reggio Emilia e di due dimissioni tra Piacenza e Bologna. I nuovi casi sono 470 su 15.398 tamponi.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 149 nuovi casi, seguita da Modena (83); poi Parma (60), Rimini (48) e Ravenna (40); quindi Reggio Emilia (24), Cesena (19), Ferrara (17) e Forlì (13); infine Piacenza (9) e il Circondario Imolese (8).