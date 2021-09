Concessionaria Reggini partner della Shark Sport Week di Cattolica

Attualità

16:07 - 13 Settembre 2021



Annunciato l’accordo fra Concessionaria Reggini e l’associazione sportiva cattolichina Sharkman Triathlon Asd: sarà una flotta dedicata alla sostenibilità quella della Shark Sport Week, manifestazione dedicata allo sport che a partire dal 24 settembre richiamerà atleti ed appassionati a Cattolica.

“I nostri eventi, Oceanman e la Shark Sport Week, nascono con l’intento di sottolineare il rapporto fra sport, natura e divertimento nelle acque di Cattolica e lungo sentieri immersi nella natura fra storia e panorami mozzafiato. Siamo orgogliosi che la Concessionaria Reggini ci permetta di restare fedeli a questi obiettivi con una mobilità sostenibile, rispettosa dell’ambiente e confortevole” così Daniele Tosi, uno degli organizzatori.

“Abbiamo accettato con grande entusiasmo quando ci è stato proposto di diventare partner di una competizione sì importante a livello internazionale ma fortemente legata al territorio. La scommessa è stata quella di trovare auto che rispondessero alle necessità degli ambassador, atleti di fama internazionale come Kristian Ghedina, ma anche degli organizzatori nel pieno delle loro attività operative.” Così Andrea Scranni, Audi Manager della Concessionaria Reggini alla sigla dell’accordo che vedrà tre mezzi fra elettrici ed ibridi garantire ad atleti ed organizzatori di attraversare la Romagna e muoversi fra la costa e l’entroterra.

Il futuro della mobilità è green e lo testimoniano anche sinergie come questa, strette per presentare in contesti internazionali le tradizioni della Romagna attraversate e scoperte grazie all’innovazione delle sue eccellenze ed alla modernità dei suoi operatori.

In attesa di dare il via alla Shark Sport Week continuano gli aggiornamenti del programma delle sessioni sportive sul sito e sui canali social della manifestazione.