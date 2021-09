Rimini: grande successo per la cicloturistica malatestiana Numerose le adesioni all' evento in Mountain-bike

Sport Rimini | 16:21 - 13 Settembre 2021 I cicloamatori sotto la ruota di Rimini.

Ieri (domenica 12 settembre) i sentieri della cicloturistica malatestiana si sono colorati di azzurro grazie alle magliette della Cicli Matteoni, squadra storica di Rimini, presente all'evento organizzato dalle Frecce Rosse. Le adesioni alla cicloturistica malatestiana sono state più numerose delle aspettative e tutti i partecipanti, tra cui Laura Balducci, responsabile del gruppo Mountain-bike di Matteoni, sono rimasti piacevolmente sorpresi. Erano presenti tanti cicloamatori su bici da corsa e Mountain-bike, che hanno affrontato i percorsi più famosi dei colli riminesi, ovvero i "Gozzi riminesi".



L' iscrizione alle due discipline della squadra Cicli Matteoni è possibile presso il negozio in via marecchiese 359, Ermete di Santarcangelo (RN).



