San Giovanni, il saluto del sindaco per il primo giorno di scuola

San Giovanni in Marignano

| 15:31 - 13 Settembre 2021

Al centro il sindaco Morelli.



Questa mattina (lunedì 13 settembre) prima campanella anche per gli studenti e i bambini di San Giovanni in Marignano. Il sindaco Daniele Morelli e l'assessore ai Servizi Educativi e Scuola Michela Bertuccioli hanno partecipato ai momenti di saluto ed augurio di buon anno scolastico, insieme ai dirigenti Nadia Vandi e Romeo Zammarchi. "Sarà un altro anno nel quale accompagnarsi nel pieno spirito di collaborazione e condivisione - sottolineano sindaco ed assessore - La scuola è un'esperienza ampia e vitale che ha una ricaduta su tutta la comunità. In lei risiede e si crea il futuro non solo di ogni singolo cittadino, ma di un'intera comunità. Per questo per l'amministrazione è fondamentale essere presente, prestare attenzione e cura per ogni necessità che emergerà".



Chiosano sindaco e assessore: "Oggi tanta gioia ed un'emozione profonda, toccata con mano anche da insegnanti, educatori, personale scolastico, bambini, ragazzi e genitori. Un pensiero anche ai ragazzi più grandi che frequentano gli Istituti Superiori o riprendono corsi di formazione. A tutti l'augurio del miglior percorso di crescita comune".