Premio Sport Valmarecchia apre finestra su San Marino, ospiti i medagliati Perilli e Berti

Sport

Repubblica San Marino

| 15:18 - 13 Settembre 2021

Alessandra Perilli e Gian Marco Berti (Foto Mezzelani).



Ci saranno anche i medagliati nel Tiro a Volo a Tokyo 2020 Alessandra Perilli e Gian Marco Berti all’edizione 2021 del Premio Sport Valmarecchia, che quest’anno diventa Premio Sport Valmarecchia e San Marino.



“Per San Marino è stato un anno ricco di successi – attacca Roberto Bonfantini, direttore responsabile di Icaro Sport, che organizza l’evento -, a partire dalle prime storiche medaglie vinte alle Olimpiadi (e due dei tre protagonisti saranno nostri graditissimi ospiti) per continuare con lo scudetto vinto nel campionato italiano di baseball dal San Marino Baseball e con la Coppa del Centenario vinta dalla Pallacanestro Titano, solo per citarne alcuni. Abbiamo quindi deciso che fosse l’anno giusto per inaugurare il Premio Sport San Marino, con il quale daremo risalto alle società del Titano. Il nuovo Premio affiancherà il tradizionale Premio Sport Valmarecchia, giunto alla sua ottava edizione”.



La serata è in calendario giovedì 16 settembre con inizio alle 20:30 a “La Rotonda Bistrò di Romagna”. Saranno circa venti le società che sfileranno davanti alle telecamere di Icaro TV, che trasmetterà l’evento sul canale 91 del digitale terrestre e in streaming su icaroplay.it sabato alle 20:35.