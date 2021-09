Prima campanella a Santarcangelo con visita dell'amministrazione comunale

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:13 - 13 Settembre 2021

Visita del vicesindaco Fussi e dell'assessore Garattoni alla scuola Giovanni XXIII. In gallery il cortile della scuola Franchini messo a nuovo.



Oggi (lunedì 13 settembre) ha preso avvio l’anno scolastico 2020/21: un momento particolarmente significativo dopo le difficoltà sperimentate nel biennio precedente a causa della pandemia.

Gli alunni delle scuole e dei servizi educativi di Santarcangelo che questa settimana cominciano l’anno scolastico 2021/22 sono più di tremila: 3.017 suddivisi tra 101 iscritti al nido, 522 alle scuole dell'infanzia, 952 alle primarie, 823 alle medie e 619 all’Itse “Rino Molari”.



Nel giorno della prima campanella, il vicesindaco Pamela Fussi e l'assessore Angela Garattoni hanno portato il saluto dell’amministrazione comunale in tre scuole di Santarcangelo.

Per augurare un buon anno agli alunni, agli insegnanti, al personale scolastico e alle famiglie, le due amministratrici hanno cominciato la loro, dove la dirigente Giovanna Frisoni ha mostrato loro l’esito del laboratorio di pittura murale, grazie al quale ragazze e ragazzi hanno decorato il cortile coperto della scuola.A seguire, per poi concludere con l’augurio di buon anno scolastico. Le visite ai plessi – dove quest’anno si accede solo se muniti di certificazione verde, dai nidi d’infanzia alle superiori – hanno rappresentato anche l’occasione per visionare i lavori completati durante l’estate in diversi plessi scolastici. "In vista dell’inizio dell’anno scolastico abbiamo realizzato interventi per circa 500mila euro tra miglioramenti degli impianti (antincendio, elettrici, termici, idraulici e fognari), sistemazione delle aree esterne (recinzioni, giochi e soluzioni per garantire maggiore accessibilità alle aule outdoor) e manutenzioni interne (infissi, tendaggi, tinteggiature, eccetera)", spiega l'amministrazione comunale.Rispetto invece ai servizi, con uno stanziamento complessivo di oltre 300.000 euro in più rispetto allo scorso anno, sono state confermate e ampliate tutte le misure in funzione anti-Covid, con alcune integrazioni: dalla mensa al trasporto scolastico, dal sostegno alla disabilità al servizio di pre e post scuola. “Oltre ad augurare il miglior inizio d’anno a bambini, ragazzi e insegnanti –– abbiamo ribadito la disponibilità dell’amministrazione comunale ad accogliere proposte e richieste da parte delle scuole e degli stessi alunni, che sono cittadini di Santarcangelo a pieno titolo. Il nostro intento è quello di rendere la città sempre più attenta alle necessità dei più piccoli, come abbiamo fatto con l’iniziativa delle ‘strade scolastiche’ e la promozione di progetti integrativi per la didattica. Con l’auspicio da tutti condiviso –– che quest’anno possa proseguire fino alla fine in classe, con la didattica in presenza”.