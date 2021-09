Misano: 8.000 presenze turistiche per l'estrema Spartan Race

Sport

Misano Adriatico

| 15:14 - 13 Settembre 2021

Spartan race.



La Spartan Race si conferma un evento di grande appeal e la corsa ad ostacoli n° 1 al mondo ha rispettato le previsioni nella tappa sulla spiaggia di Misano Adriatico, nelle quattro specialità previste dal programma.





La manifestazione, che al di là della competizione sportiva è un vero e proprio “state of mind” per chi vi partecipa, raduna ogni anno circa 150.000 sportivi in tutta Europa, ed è interamente trasmessa su Kleos TV, piattaforma OTT (Over-The-Top) dedicata al racconto dello stile di vita di coloro che praticano nuovi sport di azione.





Alla tappa di Misano hanno partecipato oltre 4200 fra atleti e accompagnatori e la stima è di 8.000 presenze turistiche.





Dopo la Misano Bike e la Spartan Race, entrambi gli eventi coronati da un grande successo, si attende con trepidazione il prossimo weekend con il motomondiale a Misano World Circuit. Misano contribuirà con un calendario di eventi che saranno annunciati mercoledì insieme a quelli di tutta la Riders’ Land.