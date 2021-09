Coronavirus San Marino: 4 ricoveri in ospedale e 36 nuovi casi in una settimana

Attualità

Repubblica San Marino

14:39 - 13 Settembre 2021

A San Marino della settimana dal 6 al 12 settembre si sono registrati 36 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2 e 42 guarigioni. Rispetto alla settimana precedente i casi sono leggermente aumentati (+8, erano 28). Nella settimana dal 23 agosto al 29 settembre erano stati invece 57 e 32 in quella dal 16 al 22 agosto. Ora sul monte Titano ci sono 58 casi attivi (età media 41 anni, 29 donne e 29 uomini) e quattro persone in ospedale, una in terapia intensiva e tre nel reparto di isolamento. Oltre ai 54 positivi seguiti a domicilio, ci sono altre 15 persone in quarantena. I tamponi totali eseguiti sono 77.225, di cui 24.965 su singole persone. Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 956 tamponi, a fronte appunto di 36 nuovi casi (tasso di positività su base settimanale al 3,77%) e 42 guarigioni.

VACCINAZIONI Il totale è di 46.658 di cui 22.585 persone vaccinate con la prima dose e 24.073 con la seconda dose o con la dose unica. Ha completato il ciclo di immunizzazione il 77,41% della popolazione vaccinabile. Vaccinazioni turisti: 2.194 somministrazioni.