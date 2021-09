Rimini: si farà la cittadella della sicurezza. Quaranta milioni di euro per l'ex caserma Giulio Cesare

Attualità

Rimini

| 14:14 - 13 Settembre 2021

L'ex caserma Giulio Cesare.



Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica indetto per questa mattina (lunedì 13 settembre), in presenza del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, si è occupato anche di due temi chiave per il territorio riminese: il futuro della "cittadella della sicurezza" e i rinforzi estivi.



Sul primo punto Lamorgese ha rassicurato sulla volontà del governo Draghi di portare a termine il progetto di accorpare le sedi di Polizia, della Guardia di Finanza e della Prefettura nella caserma Giulio Cesare. Serviranno 40 milioni di euro per ristrutturare l'immobile. Ma negli anni lo Stato farà ingenti risparmi, non dovendo provvedere al pagamento degli affitti. Sulle tempistiche però non ci sono stati riferimenti, da parte del Ministro dell'Interno.



Per ciò che concerne i rinforzi estivi, Lamorgese ha cercato di spegnere i fuochi della polemica politica, sottolineando che le unità inviate per il territorio riminese sono state minori rispetto agli anni scorsi, a causa dell'emergenza Covid, che ha comportato un blocco dei corsi per l'arruolamento di nuovo personale, ma Rimini e la Riviera hanno ricevuto il maggior numero di rinforzi rispetto alle altre località turistiche. «Siamo consapevoli che la popolazione di Rimini durante l'estate registri un incremento elevatissimo di popolazione, Rimini d'estate è una metropoli. Ma l'attenzione dello stato non manca», ha evidenziato il Ministro.



RICCIONE: CONSEGNATA LETTERA AL MINISTRO LAMORGESE Renata Tosi, sindaco di Riccione, ha consegnato alla ministra Lamorgese una lettera aperta precedentemente condivisa con la giunta e i capigruppo in rappresentanza di tutta la maggioranza in Consiglio Comunale. Oltre a consegnare la lettera appello, il sindaco di Riccione ha ringraziato la ministra della sua presenza in provincia e ha ricordato l'impegno dell'amministrazione che ha portato all'importante convenzione, finanziata dal Ministero degli Interni, per la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri di Riccione, opera attesa da decenni. Infine, il sindaco ha ribadito che "nella speranza che nuove iniziative legislative che sosteniamo ed auspichiamo (riconoscimento dello status di “città balneare”) possano rendere strutturale la presenza sul territorio delle Forze dell'Ordine in modo adeguato alla complessità ed imponenza del turismo di massa".



IL TESTO Gentile Ministra Lamorgese,



Consegniamo oggi nelle Sue mani la testimonianza di una città, Riccione, e della sua

comunità laboriosa, tenace e orgogliosa come tutta la nostra Romagna. Una comunità

che lavorando sodo, con capacità e professionalità ha fatto dell'ospitalità un'opera

imprenditoriale diffusa sul territorio e condivisa con le città di tutta la nostra Provincia.

Questa che le affidiamo oggi è la reiterata testimonianza di una comunità che rifiuta di

considerare endemici ed inevitabili i problemi di sicurezza. Respinge l'idea di dover ogni

anno, ogni estate, scegliere tra serenità e lavoro, tra fare impresa e sicurezza, tra fare

turismo in una città accogliente per tutti e la paura di lasciare la saracinesca alzata la

notte.

La Sua partecipazione all'incontro in Prefettura è estremamente importante e per questo

La ringraziamo. Da oggi in poi, confidiamo si possa evidenziare come tra le

problematiche legate all'ordine e alla sicurezza in Italia, vi sia anche quella propria delle

città balneari e turistiche come Rimini e Riccione.

Oggi non c'è distinzione da fare tra territori o Comuni. Non c'è divisione che regga, c'è

invece una comunità di cittadini romagnoli che vuole affrontare insieme a Lei il problema

prima che sia troppo tardi, prima che arrivi un'altra estate senza misure adeguate.

I cittadini di Riccione, in tutte le sue componenti, dalle associazioni di categoria, ai

consorzi di imprenditori, ai lavoratori stagionali ed io come sindaco con tutta la mia giunta

insieme a loro, Le consegniamo Ministra la testimonianza di un'estate difficile, in cui gli

episodi di microcriminalità giovanile si sono susseguiti con una cadenza quotidiana

assumendo, in alcune occasioni forme abnormi.

Abbiamo assistito a gruppi di decine e decine di giovanissimi scendere in strada armati di

pietre e bastoni danneggiare ogni cosa si trovassero davanti. Tali fatti di una gravità

estrema ed innegabile per qualsiasi città italiana, diventano per un territorio turistico, una

mannaia che dimezza i turisti, riduce i posti di lavoro, annienta e devasta i sacrifici di una

tradizione di accoglienza e ospitalità.

Non possiamo lasciare che ciò che rappresenta la nostra forza e il nostro sostentamento,

l'estate, diventi ogni anno un incubo. Non vogliamo sentirci soli ad affrontare, anno dopo

anno, situazioni sempre più gravi. Siamo convinti che i cittadini, italiani o stranieri,

abbiano diritto a sentirsi sicuri anche quando cambiano città e vanno in vacanza.

Nella speranza che nuove iniziative legislative che sosteniamo ed auspichiamo

(riconoscimento dello status di “città balneare”) possano rendere strutturale la presenza

sul territorio delle Forze dell'Ordine in modo adeguato alla complessità ed imponenza del

turismo di massa.

La nostra testimonianza a Lei, come comunità di cittadini di Riccione, si conclude quindi

con un appello, sentito, doveroso ma fermo nelle motivazioni, affinché l'invio di rinforzi

per le Forze dell'Ordine sia una scelta automatica e tempestiva che copra tutta la durata

della stagione estiva.



Il Sindaco

Renata Tosi