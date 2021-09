Attualità

Rimini

| 14:05 - 13 Settembre 2021

Foto del lettore.

Riceviamo sul nostro numero whatsapp 347 8809485 la segnalazione di un nostro lettore in merito al mancato funzionamento di un importante semaforo pedonale: "Primo giorno di scuola e il semaforo che regola l'attraversamento pedonale e ciclabile davanti al Liceo scientifico "Albert Einstein" non funziona. Grande pericolo per i ragazzi che devono contare solo sulla gentilezza di qualche automobilista".