Tennis, tutti i risultati del torneo Veterani Over 45-55 e Lady 40

Sport

Rimini

| 12:36 - 13 Settembre 2021

In pieno svolgimento sui campi del Circolo Tennis Cicconetti il torneo nazionale Veterani, tappa del circuito regionale. Sono tre i tabelloni al via con 79 iscritti nel complesso. Nell’Over 45, secondo tabellone, turno di qualificazione: Luigi Angelo Bertaccini (4.1, n.2)-Fabrizio Masetti (4.4) 6-4, 6-4. Si qualifica anche Davide Farolfi (Nc). 1° turno tabellone finale: Claudio Chiani (3.5)-Federico Rossi (4.3) 6-0, 6-1, Filippo Francini (3.5)-Andrea Montanari (4.3) 6-1, 6-1, Alberto Morigi (3.5)-Nicola Manuzzi (4.3) 6-0, 6-0.

Nell’Over 55 turno di qualificazione: Matteo Comandini (4.1, n.11)-Luigi Angelo Bertaccini (4.1, n.2) 6-3, 6-3, Ermete Caleri (4.4)-Carlo Castelvetro (4.1, n.3) 6-1, 6-3, Guido Carlotti (4.1, n.6)-Roberto Renzi (4.1, n.7) 6-3, 6-2. Passano anche Achille Marzio Baldoni (4.5) ed Adriano Amadio (4.1, n.5).

1° turno tabellone finale: Roberto Meco (4.1)-Claudio Marcantoni (3.5) 6-4, 4-6, 6-4.

Nel torneo Lady 40 si qualificano per il tabellone finale Jessica Barbieri (4.1, n.1) e Fulvia Pellini (Nc).