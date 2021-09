Finanziati dieci interventi per la riqualificazione della costa, c'è anche Rimini nel bando

Attualità

Rimini

11:48 - 13 Settembre 2021

Sono stati tutti finanziati i dieci interventi di riqualificazione di località balneari inseriti nel cosiddetto "Bando costa". In commissione Politiche economiche è approdata la relazione sulla clausola valutativa "Promozione dell'innovazione del prodotto turistico e della riqualificazione urbana nel distretto turistico balneare della costa emiliano-romagnola".

Si tratta di interventi selezionati per riqualificare e valorizzare le aree fronte mare di alcune località. Le risorse della Giunta ammontano a 20 milioni di euro. L'80% è andato ai quattro comuni (Rimini, Cattolica, Cesenatico e Ravenna) i cui interventi hanno ricevuto i punteggi più elevati.

Lo scopo è quello di dare più valore alle aree fronte mare. Gli interventi proposti spaziano dalla pedonalizzazione dei viali, ai parcheggi, alle piste ciclabili e al collegamento di pinete con gli stabilimenti balneari, come pure la creazione di piazze e misure per rivitalizzare zone cadute nel degrado. La pandemia ha rallentato gli interventi e molti Comuni hanno chiesto una proroga per i progetti.