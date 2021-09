Volley A2 femminile, Omag-MT in palla nel test contro il Montale

Sport

San Giovanni in Marignano

| 11:17 - 13 Settembre 2021



Si è conclusa la terza settimana di allenamenti per la Omag-MT con le ragazze di coach Enrico Barbolini che domenica al Palamarignano hanno svolto il primo allenamento congiunto della nuova stagione. A far compagnia durante la seduta di allenamento alle biancazzurre del presidente Manconi, il Montale. Da sottolineare anche la presenza di due icone del volley: Serena Ortolani da una parte e Taismany Aguero dall’altra.

E’ stata una seduta importante per coach Barbolini dove ha potuto testare lo stato di forma delle ragazze dopo tre settimane di duro lavoro tra sedute in sala pesi e allenamenti con il pallone. Questi test che si tengono in fase pre campionato, sono allenamenti congiunti molto importanti per le ragazze che possono così mettere a punto quanto preparato durante la preparazione e oleare i meccanismi di gioco, trovando la giusta amalgama, fondamentale in un gruppo rinnovato nei suoi 8 tredicesimi. Si sono disputati quattro set e coach Barbolini, ovviamente, ha fatto ruotare tutte le atlete a disposizione ottenendo buone risposte dalla squadra.

Il match, terminato 4-0 per le marignanesi, è stato molto intenso con belle giocate su entrambi i fronti. Si inizia già a vedere un buon affiatamento tra le ragazze e i margini di miglioramento sono ancora molto ampi. Oggi è prevista una giornata di riposo per poi riprendere martedì il lavoro in vista dell’allenamento congiunto di sabato (sempre tra le mura amiche) con il Macerata.