Santarcangelo, gli splendidi cani dell'associazione Puppy Walker in visita a Tutto Zoo

Santarcangelo di Romagna

| 09:49 - 13 Settembre 2021

I volontari durante la giornata al Tutto Zoo.

Una bella giornata di impegno e solidarietà quella di sabato 11 settembre al Tutto Zoo di Santarcangelo. In visita l'associazione Puppy Walker Odv con volontari accompagnati da splendidi e dolcissimi cani. L'organizzazione no profit si occupa di donare cani guida a persone ipovedenti e non vedenti, cani da assistenza per altre disabilità.

Tutto Zoo da anni sostiene l'associazione donando il ricavato dei tappi di plastica che vengono raccolti all'ingresso dei punti vendita. "Tutto questo è possibile" racconta Virgilio Camillini titolare di Tutto Zoo "grazie soprattutto al contributo dei nostri clienti che ci sostengono portando i tappi nei punti raccolta di Santarcangelo e Savignano. Li accogliamo sempre molto volentieri, sono una bella realtà e hanno bisogno di tutto il sostegno possibile" .