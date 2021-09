Basket RSM, mercoledì 22 ritorna il campionato

Sport

Repubblica San Marino

| 09:08 - 13 Settembre 2021



TORNA IL CAMPIONATO SAMMARINESE!

DA MERCOLEDÌ 22 IN CAMPO

BASKET 2000, CIU CIU TEAM, DUCKS E TITANS U19

La data è quella di mercoledì 22 settembre. Alla palestra di Acquaviva, alle ore 19.45, sarà lanciata in aria la prima palla a due del CAMPIONATO SAMMARINESE 2021. Un ritorno, quello del campionato interno, che la Federazione Sammarinese Pallacanestro ha organizzato con orgoglio e con tanta curiosità per vedere all’opera squadre diverse, ma tutte profondamente legate al nostro territorio. Saranno quattro le formazioni in gara: la Pallacanestro Titano Under 19, il Basket 2000, il Ciu Ciu Team e i DUCKS.

Cinque in tutto le giornate di gioco: tre dedicate alla fase a girone, la quarta per le semifinali (incroci prima-quarta e seconda-terza) e l’ultima per le due finali.

Per determinare la classifica del girone, a parità di punti, le discriminanti in ordine saranno: scontro diretto, classifica avulsa, quoziente canestri tra le squadre in parità.

Ogni squadra potrà tesserare al massimo due giocatori di nazionalità non sammarinese.

Tutte le partite si disputeranno alla palestra di Acquaviva (via Nitella 112). A tutti coloro che entreranno nell’impianto verrà misurata la temperatura corporea e sarà chiesta una autodichiarazione per la prevenzione in tema di Covid19 (da compilare all’ingresso).

L’impianto potrà essere riempito al massimo del 50% dei posti disponibili.



IL CALENDARIO DELLE PARTITE

Mercoledì 22 settembre

Ore 19.45 – Ciu Ciu Team vs Pall. Titano U19

Ore 21.15 – Basket 2000 vs DUCKS

Venerdì 24 settembre

Ore 19.45 – Pall. Titano U19 vs DUCKS

Ore 21.15 – Basket 2000 vs Ciu Ciu Team

Lunedì 27 settembre

Ore 19.45 – Basket 2000 vs Pall Titano U19

Ore 21.15 – Ciu Ciu Team vs DUCKS

Mercoledì 29 settembre

Ore 19.45 – Semifinale 1° vs 4°

Ore 21.15 – Semifinale 2° vs 3°

Domenica 3 ottobre

Ore 19.45 – Finale 3°-4° posto

Ore 21.15 – Finale 1°-2° posto