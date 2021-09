Atletica paralimpica: Marchetti ottiene tre medaglie d’oro ai Campionati Italiani Csi

Sport

Repubblica San Marino

| 08:54 - 13 Settembre 2021

Premiazioni Ruggero Marchetti.

Si sono appena conclusi i campionati italiani CSI di atletica leggera, andati in scena allo Stadio Zecchini di Grosseto. Mille atleti iscritti, in rappresentanza di ben 16 regioni italiane, si sono misurati nelle varie discipline. Nella categoria paralimpica, era presente anche l’atleta sammarinese Ruggero Marchetti.



Il 29enne si è messo in gioco in tre discipline : 100m, 200m e 400m. Dichiara la Coach Paola Carinato : “ Lo stato di forma raggiunto da Ruggero, che si è preparato in questa stagione in vista di competizioni internazionali (poi venute a mancare) mi ha spinto ad iscriverlo a questa rassegna dove il livello è decisamente alto. Infatti, ha gareggiato con i normodotati e non si è lasciato impressionare, cogliendo l’opportunità di dare il massimo.”



L’atleta sammarinese ha colto tre record personali ed è salito tre volte sul gradino più alto del podio : ha ottenuto 15’’20 sui 100m e 32’’03 sui 200m. L’ultima gara è stato il giro di pista : i 400m corsi tutti d’un fiato in 1’14’’00 e migliorandosi di oltre 3’’. Al termine dell’ultima premiazione, l’atleta ha espresso tutta la sua soddisfazione “Non ci posso credere. Sono contento.”



Conclude la Coach Paola Carinato : “ Sono soddisfatta dell’allenamento fatto con Ruggero. I miglioramenti dimostrano non solo la bontà del lavoro fatto, ma anche la sua forza di carattere. Parlando con lui, al termine dell’evento, abbiamo deciso che il nostro prossimo obiettivo sarà di volare verso Parigi.”