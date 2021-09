Calcio D, il Rimini va in bianco contro il Delta Porto Tolle (0-0)

Sport

Rimini

| 19:39 - 12 Settembre 2021

Gian Marco Gabbianelli in azione.

Finisce 0-0 l'allenamento congiunto tra Delta Porto Tolle - ambiziosa squadra del girone B - e il Rimini, ultimo test prima dell'anno del campionato fissato per domenica prossima. Le due squadre hanno cercato di superarsi ma non hanno trovato il gol.

Nel primo tempo da segnalare asl 18' un colpo di testa di Djuric alto sulla traversa; al 27' punizione di Gabbianelli dai 20 metri che sorvola di poco la traversa e due minuti dopo ancora in evidenza Gabbianelli con un diagonale. Alla mezzora i padroni di casa si fanno vivi con una conclusione a girare di Strada alta di poco sulla traversa men Greselin conclude dalla distanza a lato di poco. Al 39' combinazione Tomassini-Gabbianelli che conclude a rete sfiorando il palo e ancora Gabbianelli di prima intenzione che sfiora la traversa.



Nella ripresa Delta Porto Tolle vicino al gol al 5': tiro di Nappello respinto di piede da Marietta, riprende Strada che colpisce il palo esterno. Poi fino al 38' nulla da segnalare se non una conclusione alta di Spader. Al 38' Mencagli serve Gabbianelli e la sua conclusione a rete viene respinta dalla difesa. Al 39' colpo di testa di Okoli, blocca con facilità Marietta e al 43' conclusione di Pecci che sorvola la traversa. Al 44' Gabbianelli per Germinale che conclude a rete, l’estremo biancoazzurro blocca la sfera. Al 45' ancora Pecci dalla distanza mette fuori di poco.



Il tabellino

DELTA PORTO TOLLE Cinelli (24’ st Agosti), Bonini (19’ st Biolcati), Forte (19’ st Scarparo), Djuric (24’ st Stefani), Moretti, Bertacca (19’ st Brentan), Abrefah (1’ st Nappo), Busetto (19’ st Spader), Santi(1’ st Proch), Nappello (24’ st Okoli), Strada (24’ st Zanette). All. Gherardi

RIMINI: Marietta, Lo Duca, Carboni, Panelli, Haveri (19’ st Contessa), Andreis (23’ st Semprini), Greselin, Tonelli (40’ st Pecci), Gabbianelli, Tomassini (19’ st Germinale), Ferrara (27’ st Mencagli). A disp: Piretro, Berghi, Manfroni, Pietrangeli, Cuccato, Aprea. All. Gaburro.