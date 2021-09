Calcio Promozione: Gatteo corsaro sul campo dello Spontricciolo (0-2)

Sport

Riccione

| 19:30 - 12 Settembre 2021

Spontricciolo - Gatteo 0-2



Spontricciolo Tani, Fabbri S. (dal 75' Gjoshi), Tonti (dal 46' Fabbri A)., Meluzzi (dall'85' Durante), Ioli, Radu, Tamburini (dal 75 Pivi), Zamagni, capriotti, Brisigotti, Giovannini.

A disposizione; Martini, Rossi, Nanni, Fantini. Allenatore Pellegrino F.

Gatteo F.C. Niang, Biondini, Zanchi, Quarta, Ndoja, Muccioli, Bertozzi (dal 65' Perazzini), Fiori (dall'84' Francisconi), Essaki (dal 68' Consalvo), Ndiaye, Gobbi (dall'87' Darzeza).

A disposizione; Figliuzzi, Gessi, Montesi, Ennomami, Cordatore. Allenatore Giorgini E.



Arbitro Utili Marina di Faenza, 1' assistente Sabba Mattia di Rimini, 2' assistente Sartini Emanuele di Rimini.

Marcatori; 12' Gobbi, 40' Essaki.

Ammoniti Tamburini (S), Radu (S), Zanchi (G).

Espulso al 74' Zamagni (S) per doppia ammonizione.



Commento a cura dell'ufficio stampa Spontricciolo Calcio: inizio gara con la proverbiale fase di studio ma al primo errore il Gatteo non perdona. Al 12' palla persa in malo modo proprio davanti alla panchina dello Spontricciolo, il Gatteo verticalizza immediatamente su Gobbi che fulmina Tani con un diagonale rasoterra. I Pirati hanno una sterile reazione e gli ospiti controllano agevolmente la gara ed anzi trovano il doppio vantaggio al 40'. Traversone dalla fascia destra, tutti evitano il pallone e Essaki, da appena dentro l'area di rigore, piazza la palla nell'angolino dove Tani non può arrivare. Mr. Pellegrino gioca la carta Fabbri Alessandro schierando 4 attaccanti contemporaneamente ad inizio ripresa. Squadra un pò più vispa ma niente di trascendentale. Primo tiro verso la porta avversaria al 69' su punizione dal limite con Brisigotti, Niang timbra il cartellino parando agevolmente. Al 74' l'episodio che chiude definitivamente la gara. La Direttrice di gara Utili vede nell'intervento di Zamagni troppa animosità ed estrae il giallo, giocatore ammonito in precedenza e quindi scatta il Rosso. Il migliore in campo dello Spontricciolo deve abbandonare il terreno di gioco. Il Gatteo così, con una prova ordinata, vince meritatamente la gara.