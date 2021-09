Bimbo accoltellato, dalla tac non risultano danni neurologici

Attualità

Rimini

| 18:30 - 12 Settembre 2021



Si trova in terapia intensiva, è sveglio e risponde ai genitori il bambino di 6 anni accoltellato ieri (sabato 11 settembre) dal giovane somalo poi arrestato dalla Polizia. Il colpo di coltello lo ha ferito alla carotide e lo ha costretto al ricovero. L’équipe di chirurgia vascolare ha sottoposto il piccolo paziente ad intervento in due tempi, terminato nel pomeriggio di oggi (domenica 12 settembre). La TAC di controllo e l’esame clinico non hanno mostrato danni neurologici. Il bambino è sveglio, risponde ai genitori. La prognosi rimane riservata per le prossime 24 ore.



Per ciò che concerne gli altri feriti, una delle donne è ricoverata in chirurgia d'urgenza. La prognosi è di 60 giorni.